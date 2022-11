Recepta | Arròs d'aprofitament

220 grams d’arròs bomba200 grams de costella de porc a trossets1 tall de sobrassada de porc negre½ pebrot verd1 got de vi blanc3 cullerades soperes de sofregit de ceba2 cullerades soperes de polpa de nyora5 cullerades soperes de sofregir de tomàquet6-7 mongetes perona6-7 rovellons de botóCaldo de pollastre, un litre aproximadamentOli d’olivaSalPebre negre recent mòltEn una paella de fer arròs posem un rajolí d’oli d’oliva. Marquem els rovellons 30 segons com a màxim -no els volem coure-, i els reservem. Amb aquest mateix oli enrossim els talls de costella que prèviament haurem salpebrat, quan ja estiguin ja ben daurats els apartem de l’oli i reservem.Aprofitem l’oli de la paella per sofregir-hi el pebrot tallat ben petit. El deixem coure uns 3-4 minuts i tot seguit incorporem la pasta de ceba sofregida, la polpa de nyora, la sobrassada trencada amb els dits, i ho remenen tot bé. Passats un parell de minuts, afegim la salsa de tomàquet, deixem que és concentri, afegim la mongeta tendra tallada a trossets petis deixant-la coure uns minuts més. Tot seguit, tornem a incorporar els talls de costella reservada i afegim el got de vi, tot deixant que s’evapori l’esperit.Arribat aquest punt, incorporem el caldo de pollastre i deixem coure tot uns 20-25 minuts. Passat aquest temps, provem el punt de sal i afegim l’arròs. Remenem per tal de distribuir-lo per tota la paella, deixant coure 5 minuts a foc fort. Passat aquest temps, baixem el foc al mínim i deixem coure uns 12-13 minuts més. El total, uns 17-18 minuts. Apaguem el foc i afegim els rovellons reservats i tapem l’arròs per tal que reposi uns 5 minuts més.Passat el temps de repòs ja podem servir.