Viatge a la vil·la romana amb «In Illo tempore», la nova exposició del Museu de Granollers

Aquest, el Museu de Granollers inaugurà una nova exposició de producció pròpia que parla de. In Illo tempore és el resultat de més de dos anys i mig de feina intensa per seleccionar, catalogar i, fins i tot restaurar, lesdel propi fons del Museu que conformen l’exposició., arqueòleg del Museu de Granollers i comissari de l’exposició, explica que "hem fet un gran esforç de revisió del nostre fons i hem obert 600 caixes de material arqueològic. Hem fet un exercici d’honestedat, ja que les peces que hem trobat i que conformen la mostra, són les que defineixen i ens expliquen com era Granollers en època romana".Segons destaca l'Ajuntament de Granollers, l'’exposició pretén acostar a la realitat de la ciutat d’ara fa gairebé 2.000 anys: "Ja fa tres dècades que s’intervé arqueològicament a la ciutat i durant el s. XX s’han fet troballes i elaborat estudis gràcies als quals sabem d’on venim".La Granollers de l’època romana s’identifica com una vil·la romana, un centre de producció alhora que residencial, pertanyent a un ric propietari, tal com evidencien algunes de les sumptuoses restes arqueològiques de la nostra ciutat.L’exposició acosta a aquesta realitat per tal de descobrir el nostre patrimoni i el nostre passat. A través des'endinsa en la construcció i els materials emprats, qui vivia a la vil·la, què s’hi produïa, amb què es comerciava... amb una selecció de peces del fons del Museu de Granollers. Els protagonistes són els objectes, majoritàriament provinents de Granollers, molts dels quals han estat seleccionats, inventariats i restaurats per l’ocasió.En total es compta amb més de 300 peces: des d’àmfores a monedes, de gerres a agulles d’os, de mosaics a plats... I per ajudar a donar veu a tota aquesta base material, la mostra s’acompanya amb reconstruccions virtuals que il·lustren el que avui encara continua sota terra o ha desaparegut irremissiblement.El resultat proposa unamitjançant peces majoritàriament d’abast local, la majoria de les quals no han estat mai encara exposades.L’exposició va acompanyada d’un catàleg il·lustrat de 140 pàgines amb textos d’Alexandra Uscatescu: La vil·la romana de Granollers; Piero Berni, Cèsar Carreras, Oriol Olesti i Marc Guàrdia: Les propietats de la Gens Licinia: Una proposta per a un topònim; Diana Gostidi i Isabel Rodà: Epigrafia llatina de Granollers i Jordi Pardo: Les troballes arqueològiques d’època romana al nucli urbà de Granollers (1492-1990).