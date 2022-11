Creen una eina que permet analitzar ultrasons de ratpenats des de qualsevol punt del país

Un projecte finançat pel Departament d'Acció Climàtica amb el suport de la Xarxa Espanyola de Supercomputació ha permès desenvolupar unaque facilita la participació del voluntariat en els treballs de recerca i conservació de ratpenats.El projecte està liderat per personal investigador del Grup de Recerca de Biodiversitat (BiBio), amb la participació del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). La iniciativa posa a disposició dels voluntaris una eina que permet enviar al núvol del CSUC un gran volum d'enregistraments de ratpenats i posteriorment aplicar-hi una classificació automàtica. Això permetel treball de voluntaris i investigadors a l'hora d'identificar les espècies.La iniciativa està basada en la plataforma de ciència ciutadana del Programa de seguiment de ratpenats i ha estat desenvolupada durant els darrers dos anys per un equip d'informàtics del CSUC i biòlegs del museu. La xarxa de voluntariat del programa compta amb més dei té el suport de al Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, entre altres col·laboradors.Els ratpenats conformen un dels grups de mamífers amb més espècies catalogades com "en perill d’extinció" (4) i "vulnerables" (13) en el Catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada de Catalunya. A causa de la diversitat d’espècies (30 a Catalunya) i especialització, diversos estudis els situen com un grup clau entre els mamífers que poden ajudar a monitorar els canvis en el paisatge i els efectes del canvi climàtic.Des del Departament han indicat que aquesta nova eina ha de comportar una millora significativa en la recol·lecció de dades de biodiversitat, començant pels ratpenats, però també aplicable als seguiments d’ocells, insectes i amfibis, entre d’altres.