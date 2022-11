Aquests són els projectes guanyadors dels Premis Eines de la UAB

Aquest dimecres s'han entregat elsa cinc projectes de transformació social, entre els quals hi ha tres iniciatives del Vallès: una entitat que assessora empreses per integrar persones amb autisme en les seves organitzacions,, implantada a Sant Cugat del Vallès; el pla de teràpia assistida amb animals que du a terme la, i l'associació, un projecte amb seu a Palau-Solità i Plegamans i que té l'objectiu de fer servir el circ com a eina de transformació social.Specialisterne, que ha rebut el premi en l'àmbit català amb una dotació econòmica de 5.000 euros, és una organització social que ofereix formació i ocupació aen l'àmbit de les tasques informàtiques i administratives, i assessora les empreses per a la integració laboral d'aquestes persones. Nascuda a Dinamarca, es tracta d'una iniciativa pionera en aquest àmbit i que ja té presència a 24 països.Els premis Eines d'àmbit vallesà, amb una dotació econòmica de 2.500 euros cadascun, han guardonat com a projecte consolidat la teràpia de la Fundació Sanitària Mollet, de la qual ja se'n beneficien 150 persones. Aquesta iniciativa permet a, ambi usuàries del servei detreballar la comunicació, l'estimulació cognitiva, el treball motor o el benestar emocional mitjançant l'ajuda deTuSí(k)Circ és un projecte de nova creació, nascuda l'any 2020 i que té el circ com a fil conductor: és una eina saludable d'autodescobriment de les potencialitats, i l'entitat l'acosta a la zona del Vallès com a activitat extraescolar per oferir un espai de creacions, residències i cabarets d'artistes a la zona.Els projectes d'àmbit local guanyadors han estat, com a projecte consolidat, que vol contribuir a millorar lavabos i vestuaris dels centres educatius en espais més accessibles, respectuosos, segurs i higiènics; i l', una entitat que vetlla pel foment, difusió i verificació de la sostenibilitat ambiental en el món del llibre a Catalunya. Cadascun ha rebut 2.500 euros.