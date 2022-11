La PAHC exigeix a l'Ajuntament de Sant Celoni el compliment de sis compromisos en matèria d'habitatge

", aquest és el missatge de la pancarta que s'ha penjat a les columnes de l'entrada de l'Ajuntament en una acció d'una vintena d'activistes de laque ha agafat per sorpresa aquest matí els responsables polítics i treballadors municipals de Sant Celoni.Des de la Plataforma s'exigeix elque al seu parer el consistori celoní no està fent efectius i, amb la qual cosa "l'administració pública està fent el joc al capital, sent còmplice dels seus interessos i abandonant a les famílies de classe treballadora a l'espiral de la misèria", s'assegura des de la PAHC Baix Montseny.En l'acció d'avui exigeixen el compromís d'en matèria d'habitatge, així com el compliment del compromís deper obligar a destinar el 30% de les grans promocions immobiliàries a habitatge social. En un tercer punt exigeixen el compromís deamb la PAHC Baix Montseny.La quarta exigència de la Plataforma passa per la correcció immediata de les responsabilitats arran de les pràctiques de "" i les responsabilitats arran de lai el benefici immediat de les persones sol·licitants. Igualment exigeixen responsabilitats arran del reallotjament indefinit de persones i famílies vulnerables a pensions, com el compromís deLa PAHC recorda que la situació actual en relació amb l'habitatge és crítica i crònica. A Catalunya durant el primer trimestre de l'any 2022 hi ha hagut, és a dir un cada 55 minuts. En aquest sentit, Sant Celoni i el Baix Montseny no són una excepció.Representants de la PAHC Baix Montseny han estat atesos per una treballadora de l'àmbit d'Afers Socials i Habitatge, però la seva exigència passa per ser rebuts per l'alcalde de Sant Celoni,i la regidora d'Afers Socials i Habitatge,