L'Ajuntament de Caldes és l'organisme públic català amb més potència fotovoltaica col·lectiva instal·lada

Caldes de Montbui lidera el rànquing d’ajuntaments de Catalunya amb més Potència Fotovoltaica Instal·lada col·lectiva amba l’octubre, per davant de l’Ajuntament de BarcelonaL’aposta per la(La CEL) situa l’Ajuntament de Caldes de Montbui com l’de CatalunyaCol·lectiva. Segons les dades del Registre d’Autoconsum de Catalunya (RAC) de la Direcció general d’Energia, aquest octubre l’Ajuntament de Caldes de Montbui té 221 kW de Potència Fotovoltaica Instal·lada Col·lectiva. Aquesta dadala del segon classificat, que és l’Ajuntament de Barcelona, que en aquests moments té 130 kW instal·lats. El podi el completa l’Ajuntament d’Avinyó, amb 90 kW de Potència Fotovoltaica Instal·lada.El rànquing dels 10 organismes públics amb més Potència Fotovoltaica Instal·lada Col·lectiva el completen els ajuntaments de Cabrils amb 85 kW, Cornellà de Terri amb 72 kW, Rupià, la Cellera de Ter, Amer i Alp (els quatre ajuntament amb 40 kW) i tanca la classificació Sant Vicenç de Torelló amb 27 kW.Aquestes dades converteixen La CEL de Caldes en la Comunitat Energètica Local pública. En aquests moments, La CEL impulsada per l’Ajuntament de Caldes de Montbui disposa d’instal·lacions fotovoltaiques en funcionament al Centre Cívic, la Biblioteca, els pavellons de la Torre Roja i del Bugarai i el camp de futbol de Les Cremades. Aquestes instal·lacionsalsper autoconsum però també alinscrites en la modalitat A de la Comunitat Energètica Local.L’objectiu de l’Ajuntament és que, en els propers mesos, augmenti el nombre d’instal·lacions fotovoltaiques instal·lades en equipaments públics. Això permetrà ampliar el nombre de famílies que es podran inscriure a La CEL.