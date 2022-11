La velocitat màxim del tram Montornès-Mollet de l'AP-7 es reduirà a 100 km/h

Trànsit es mobilitza per intentara la carretera. Tal com ha anunciat aquest mateix dimecres el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel,-la via més problemàtica pel que fa a accidents - patiran limitacions en el màxim de velocitat permesaper començar a aplicar-se. I un serà el que travessa el Vallès Occidental i part de l'Oriental -entre Mollet i Montornès-.Es tracta del, on hi ha prevista una rebaixa de la velocitat. No és l'única aplicació a la via. També entre l'Ampolla i Calafat. Trànsit també ha informat queen aquest tram i que les limitacions als vehicles pesants segueixen sent les mateixes, que són circular per la dreta i no superar els 80 km/h quan hi ha màxima intensitat de trànsit.El segon itinerari serà entre Altafulla i Constantí en direcció sud, on es mantenen els 120 km/h però s'instal·laràper assegurar que els conductors no sobrepassin aquest límit. Mentre aquest regulador de velocitat no hi sigui, els Mossos faran programes de control de velocitat en aquesta zona.Lafarà un sistema perquè el carril dret sigui només per entrades i sortides i amb una velocitat màxima de 80 km/h.