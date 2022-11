El Vallès Oriental aposta pel turisme actiu i de natura com un dels eixos principals de cara al 2023

per Redacció, Caldes de Montbui, Catalunya |

El Consell Comarcal ha celebrat els darrers plenaris de l'any –polític i tècnic/privat- del Servei de Turisme i la Xarxa de Productes de la Terra. Va ser al Càmping El Pasqualet de Caldes de Montbui i van estar presidits pel conseller de Turisme, Àlex Valiente.

En les trobades es va aprovar per unanimitat el Pla d’Accions 2023, un pla que aposta clarament pel Turisme Actiu i de Natura, que en l'eix de creació de producte s'emporta més accions per al 2023, d'acord amb les opinions recollides com a prioritàries entre els serveis tècnics dels ajuntaments i del sector privat.

El Pla d'Accions es divideix en cinc grans àmbits: creació de producte turístic; sostenibilitat i qualitat; comunicació i promoció; turisme intel·ligent; assessorament i governança i un últim apartat dedicat al Projecte Singular anual.

Els programes Biosphere i Punts d'informació turística continuaran tenint molt pes en els eixos de Sostenibilitat i Qualitat, i les accions en Comunicació i Promocio, Turisme Intel·ligent i Assesorament i Governança seguiran una línia de continuïtat.

Els plenaris també van donar llum verda a la creació d'una guia comarcal de rutes del territori amb el recull de tots els recursos que ofereix la comarca, com a projecte singular per al 2023.

El Pla d’Accions de Turisme 2023 es trasllada ara al Ple del Consell Comarcal per a la seva aprovació definitiva.

En el transcurs de la reunió també es van comentar els propers esdeveniments que tindran lloc a la demarcació i que repercutiran en el sector turístic de la comarca, com la Copa Amèrica de vela 2024, de la qual Barcelona en serà la seu i que portarà visitants des del 2023.