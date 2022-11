Els agents de la Policia Municipal de Mollet portaran càmeres incorporades a l'uniforme

Els agents de la Policia Municipal de Mollet del Vallès portaran incorporades a l'uniformeunipersonals mentre estiguin de servei i n'activaran l'enregistrament. Segons el consistori, amb aquesta incorporació "s'aprofita l'avenç tecnològic per fer un pas endavant per incrementar la seguretat i les garanties de la tasca que duu a terme la policia i, alhora, segueix treballant per vetllar per la seguretat ciutadana, que és, en definitiva, la prioritat del cos".En total s'incorporaran 14 càmeres unipersonals, que van enganxades al pit de tal manera que, quan l'agent es trobi en una situació que ho requereixi, pugui activar la gravació.La càmera només enregistra des del moment en el que el o l'agent de policia l'i així com. L'Ajuntament precisa que "si les circumstàncies així ho permeten, abans de començar a enregistrar, s'avisarà de manera clara a la persona o persones implicades en la intervenció policial que es procediran a gravar imatges i sons".Pel que fa als supòsits on s'utilitzaran, el consistori explcia que enregistraran supòsits com ara delictes flagrants, quan existeixi risc per a les persones o els propis agents, situacions d'amenaces, comportament hostils o violents, quan es pugui produir alguna agressió, actuacions per evitar possibles danys a bens, desordres públics i baralles, o qualsevol situació de risc en general per a les persones i la seguretat pública.Per l'alcaldessa de Mollet del Vallès, Mireia Dionisio Calé, amb aquesta novetat "no només servirà per protegir els propis agents, sinó que també garantir la seguretat dels nostres veïns i veïnes".De la seva banda, l'inspector en cap de la Policia Municipal de Mollet del Vallès, José Francisco Muñoz Conde, ha volgut deixar clar que "quan es realitza un enregistrament existeixen un seguit de mesures de seguretat que impossibiliten. Quan l'agent arriba a la comissaria i lliura el dispositiu, es descarregen les imatges al programa informàtic que únicament gestionen els comandaments autoritzats". Muñoz ha afegit que "en el cas de ser una intervenció on finalment es recull una infracció penal o administrativa, les imatges acompanyaran a les diligències realitzades i es posaran a disposició de l'autoritat corresponent, tot seguint la cadena de custodia establerta. La resta de les gravacions s'esborraran automàticament als 30 dies".De fet, consistori molletà ha explciat que "el dispositiu de gravació, així com al seu ús, es troba subjecte a la normativa sobre protecció de dades i videovigilància per a les forces i cossos de seguretat en llocs públics. Exerceix el seu control i supervisió la Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància de Catalunya, la qual ha de tenir coneixement de totes les gravacions realitzades en un termini màxim de 24 hores".