Incuballetres, una iniciativa per personalitzar l'UCI neonatal de l'Hospital de Granollers

L'acull a les seves instal·lacions l', una iniciativa solidària posada en marxa amb l'objectiu de feri acompanyar alsque requereixen un control més estricte durant les primeres setmanes de vida.El projecte impulsat per, juntament amb, consisteix a crearpersonalitzant les incubadores amb el nom de cada nen i nena, "aportant així color a les habitacions en un moment tan personal".Aquesta iniciativa va néixer a principis de 2022. "M'havia arribat la notícia que a altres hospitals s'havia posat en marxa aquesta iniciativa. Em vaig informar i vaig buscar si aquesta acció s'havia implementat ja a Granollers", Miarons.Quan va veure que l'Hospital encara no comptava amb una iniciativa similar, ho va comentar amb la seva tieta i, juntes, es van posar en marxa per dissenyar i produir les lletres. En paraules de Miarons: "La història és molt senzilla, però ho fem amb molta il·lusió".A més, s'ha comptat amb la col·laboració de l'escola de primària, de Sant Celoni, on els alumnes de 4t, 5è i 6è de primària van dedicar unes hores de classe per poder fer una pluja d'idees de la qual van sortir diferents propostes. Posteriorment, les famílies, a través d'una votació, van escollir el nom guanyador per aquesta acció altruista:De moment ja sónde l'hospital que han vist adornades les incubadores dels seus infants amb l'Incuballetres. Les lletres estan fetes de roba, que un cop finalitzada l'estada del nadó, les famílies es pdoen emportar a casa.