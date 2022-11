Mor un motorista en una col·lisió entre una motocicleta i un cotxe a la BV-5105 a la Roca del Vallès

Un motoristaaquest dimarts al matí en un accident a la carreteraa la Roca del Vallès, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 6.58 hores per un accident a l'altura del punt quilomètric 0,7 de la citada via. Per causes que s'estan investigant s'ha produït unaentre una motocicleta i un cotxe i a conseqüència del xoc ha mort el conductor del vehicle de dues rodes.Arran de la incidència, que ha obligat a fer pas alternatiu, s'han activat cinc patrulles dels Mossos, dues dotacions de Bombers i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).Amb aquesta víctima, són 135 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa de carreteres interurbanes de Catalunya, 37 de les quals motoristes, segons dades provisionals de l'SCT.