Granollers obre una oficina per atendre qüestions sobre neteja a la ciutat i implanta onze punts de recollida d'oli

L'Ajuntament de Granollers ha obert, aquest dilluns, l'Oficina de Gestió de Residus i Neteja Viària -carrer Joan Balmes, 18-, per atendre qüestions relacionades amb aquests serveis municipals, i ha anunciat la implantació d'un nou model de, amb el que pretén promoure i facilitar el reciclatge d'aquest residu altament contaminant.D'aquesta manera, l'Oficina es converteix en un nou punt d'atenció a la ciutadania per arelacionades amb el servei de neteja viària i de recollida de residus que es presten en el municipi, tant per a usuaris domèstics com comercials. Estarà oberta de dilluns i dimecres de 9 a 15 h, dimarts i dijous de 9 a 15 h i de 16 a 19 h, i divendres de 9 a 14 h, per a atenció presencial, com telefònica al 93 842 67 89 i telemàtica a través del web https://www.granollers.cat/objectiu-sostenibilitat/oficina Precisament la nova Oficina formarà part de la xarxa del punts autoritzats deque s'ha creat per a millorar aquest servei. I és que s'ha iniciat el desplegament del nou model de recollida d'aquest residu, amb la instal·lacions d'distribuïts per barris i que s'ubiquen en diferents equipaments municipals com les associacions de veïns de Can Mònic, Sota el Camí del Ral i Ponent; els centres cívics Nord, Can Gili, Jaume Oller, Can Bassa i Palau; el Pavelló Municipal Congost; i el Mercat Sant Carles.L'objectiu d'aquest nou model de servei, exclusiu per a oli domèstic usat (no comercial), és facilitar a la ciutadania la separació d'aquest residu amb espais de recollida més pròxims a les llars. Per al seu reciclatge caldrà dipositar-lo en una ampolla prèviament tancada dins dels contenidors habilitats en els equipaments municipals autoritzats. Per a promocionar l'ús d'aquests punts de recollida, cada centre lliurarà, de manera gratuïta,als ciutadans, perquè sigui més fàcil abocar l'oli al recipient de plàstic per al seu posterior reciclatge.El consistori ha precisat que actualment a Granollers es recullen més de 14 tones d'oli l'any, i amb la implantació d'aquest nou servei es preveu que s'afavoreixi la recollida d'un residu que per cada litre llençat a l'aigüera pot contaminar 1.000 litre d'aigua. "Reciclant-lo correctament no només es contribueix a la preservació del medi ambient, sinó que també es garanteix la seva conversió en energia neta i renovable com el biodièsel, o l'obtenció de productes cosmètics, sabons o pintures i vernissos", recorda l'Ajuntament en una nota.