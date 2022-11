Los Galindos preparen el seu pròxim espectacle de circ a Roca Umbert

La companyia de circprepararà el seu pròxim espectacle, que encara no té nom, durant les pròximes setmanes ade Granollers. La companyia de Sant Esteve de Palautordera té una residència al Centre d’Arts en Moviment i prepararà l’espectacle no dins l’equipament sinó en la seva singular iurta -una petita carpa evocadora de les tendes dels nòmades de l’Àsia Central-, que estarà instal·lada a la Plaça del Tint del 7 de novembre al 20 de desembre. El procés acabarà amb la representació de l’espectacle a Roca Umbert Fàbrica de les Arts en el marc de la programació de Nadal i Reis.La companyia Los Galindos la van crear diversos artistes procedents del circ i del teatre de carrer l’any. L’any 1992 van irrompre a l’escena nacional i, el 1995, a la internacional.Los Galindos, referents del circ de carrer, han compartit experiències amb molts professionals del circ -Pallassos Sense Fronteres i circs Raluy- i han après de grans mestres comVan participar en les cerimònies d’obertura dels Jocs Olímpics de Barcelona (1992), d’inauguració dels Jocs Olímpics d’Hivern d’Albertville (1992) i d’inauguració dels Special Olympics (1994). La companyia ha rebut diversos premis i distincions, està molt vinculada a l’Ateneu Popular de Nous Barris (Barcelona) i ha estat una de les impulsores de l’Associació de Circ Rogelio Rivel, promotora i gestora de l’escola del mateix nom.Entre les produccions de Los Galindos destaquen Maiurta (2011), Udul (2017) i MDR mort de riure (2020) ideada i dirigida per Bet Garrell i Marcel Escolano, cofundadors de la companyia, i on posen en qüestió l’arbitrarietat de la justícia.