Mollet inicia una prova pilot per incrementar els espais florits de la ciutat

Mollet ha iniciat unaperdel municipi. En concret, s'han instal·latamb plantes i flors a diversos fanals de Berenguer III,a l'avinguda de Llibertat amb carrer Sant Ramon i durant les properes setmanes es plantarana escocells de l'avinguda de Jaume I. Aquestes actuacions se sumen al projecte educatiu d'apadrinament d'escocells amb algunes escoles de ciutat. Segons el consistori, tot plegat "amb l'objectiu d'embellir la ciutat de Mollet, alhora que fer-la més verda i més saludable".L'Ajuntament creu que aquestes accions "permeten millorar la biodiversitat i actuen com a refugi i alimentació d'espècies de fauna habituals a les ciutats", a més de fer que la ciutat estigui més adaptada en l'actual context de canvi climàtic.Les primeres accions que s'han posat en marxa han estat la instal·lació de jardineres penjants amb plantes i flors a 12 fanals del carrer Berenguer III. Es mantindran durant 6 mesos per tal de comprovar la viabilitat d'aquest tipus d'actuacions.També s'han plantat dos parterres amb un jardí sense reg a l'avinguda de Llibertat amb carrer Sant Ramon, que ajudaran a incrementar el verd urbà de la ciutat sense més aportació d'aigua que la de la pluja. Aquests dos jardins se sumen a l'estratègia de gestió naturalitzada d'altres que ja hi ha a diferents parcs de la ciutat i que augmenten el verd urbà alhora que permeten un estalvi d'aigua.Durant les properes setmanes es plantaran plantes i flors una quarantena d'escocells de l'avinguda de Jaume I on fins ara només hi havia un arbre. "S'hi plantaran espècies interessants pel seu benefici ambiental i la millora ornamental dels carrers de Mollet", explica el consistori.