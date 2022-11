Agbar instal·la una canonada provisional per restablir el servei als carrers Hospital i Juan de la Cierva, a Granollers

ha informat que, d’acord amb l’Ajuntament de Granollers, ha decidit fer unaper posar fi a les incidències que han obligat a interrompre el subministrament al carrer Hospital durant el cap de setmana. Una vegada restablert el servei, informa la companyia, es procedirà a iniciar les obres per substituir la canonada que ha provocat aquestes incidències.En concret, la companyia precisa que s'ha muntatdel carrer Hospital des del carrer Girona fins al carrer Felip II i pel carrer Juan de la Cierva fins al número 3. "D’aquesta manera es podrà garantir el subministrament als veïns i veïnes del carrer Hospital mentre es duen a terme les obres de renovació de la canonada", defensa la firma.La matinada de divendres a dissabte es van produir un seguit d'avaries als carrers Hospital i Juan de la Cierva, provocades, segons detalla Agbar, per "l'envelliment de la xarxa d'aigua i pel canvi sobtat de temperatura". Aquestes avaries van provocar rèpliques posteriors a altres punts de la xarxa dels mateixos carrers."La proximitat d'altres serveis com gas i baixa tensió va dificultar encara més la seva reparació atès que no es podia fer ús de maquinària i s’havia de procedir manualment", explica Agbar.