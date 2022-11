Sant Celoni acollirà un debat del procés participatiu del Nou Pla de Protecció del Parc Natural del Montseny

han encetat el procés participatiu per recollir propostes de veïns i agents sobre la redacció delque ordenarà el Parc Natural del Montseny. Es tracta d'un document que permet gestionar els espais naturals protegits i ordenar els usos del sòl que hi ha. Aquests instruments tenen la naturalesa jurídica pròpia dels plans directors urbanístics.El cicle que comença a de portara a recuperar un marc de protecció similar al que hi hacia fa sis anys, quan una sentència delva anul·lar totalment el Pla Especial aprovat l'any 2008.I amb la finalitat de fer conèixer la visió del territori el proper dissabte 19 de novembre a Sant Celoni tindrà lloc un acte organitzat per la Coordinadora per a la Salvagurda del Montseny (CSM), que tindrà la participació de(consultor mediambiental i membre de la Comissió Mundial d'Àrees Protegides de la UICN);(investigador del Museu de Ciènciesa de Granollers);(botànic i consultor ambiental); i(membre de la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny). La jornada tindrà lloc a la Sala Lluís Giró de l'Ateneu - Centre Municipal d'Expressió de Sant Celoni a les 12 del migdia.Es tracta d'una de lesen el marc d'aquest procés participatiu, amb les administracions implicades i persones expertes vinculades al món de la recerca, així com també agents econòmics i entitats del territori.