Recepta | Calamarsets amb ceba i tomàquet

500 grams de calamarsets250 grams de tomàquet madurs2 cebes morades grans1 fulla de llorer½ branqueta de canyella1 got de vi blanc sec1 cullerada sopera de concentrat de tomàquetOli d’olivaPebre blanc recent mòltSalRatllem el tomàquet sense les llavors i tallem la ceba en juliana. Reservem tot.Netegem els calamarsets, els tallem en rodelles i els posem a coure en una cassola de fang amb una mica d’oli, deixant-los daurar a foc lent.Quan agafin color, afegirem primer la ceba i la fulla de llorer, i ho ofegarem tot sense deixar de remenar.Quant la ceba sigui transparent, afegim el tomàquet ratllat i la cullerada del concentrat i deixem que s’evapori tota l’aigua del tomàquet i es concentri. Arribats a aquest punt, incorporem el got de vi blanc, deixant que s’evapori tot l’esperit. Rectificarem de sal i pebre blanc i ho deixem coure, sempre a foc molt lent, durant aproximadament 1/2 hora amb la cassola tapada.Cal remenar de tant en tant perquè no s’enganxi, i quan els calamarsets ja siguin cuits podem servir-los ja o bé deixar reposar per concentrar els gustos.Aquesta mena de plats milloren quan es mengen d’un dia per l’altre.