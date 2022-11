Patrícia Segura Ruiz encapçalarà la candidatura de Granollers En Comú Podem a les municipals

La granollerinaencapçalarà la candidatura deper a les pròximes eleccions municipals 2023. Segura, de 23 anys, és graduada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i actualment es troba estudiant un Màster d'Advocacia.Segons ha destacat la formació, "avui posem la primera pedra a un projecte conjunt que ens anaven reclamant des de fa temps la ciutadania d'esquerres de Granollers". Un projecte, defensen, "amb lideratges corals, treballant amb il·lusió, compromís i responsabilitat, conjuntament amb companyes i companys com l'Esther Conte, el Kevin Hernández, o l'Antonio Segura, entre d'altres", segueixen.La formació conclou: "Ho tenim molt clar. Volem sumar, obrint un camí molt ampli, per on pugui caminar tothom qui ens vulgui acompanyar en aquest projecte de la gent i per a la gent".