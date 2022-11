Detingut per robar en cases de Canovelles i Barberà, a les que entrava escalant la façana

per Redacció, Canovelles, Catalunya |

Els Mossos d’Esquadra van detenir el 31 d’octubre un home de 32 anys peramb força a cases de. El mateix dia de l’arrest, la policia va rebre un avís on s’informava que havia saltat l’alarma d’una casa de la localitat del Vallès Occidental. Un cop allà, van comprovar que la finestra del bany de la primera planta havia estat forçada i l’interior de l’habitatge regirat, el patró que utilitzava a la resta de robatoris: escalava la façana de la casa i forçava una finestra de la planta superior per, un cop a dins, sostreure les joies.Gràcies a les càmeres de videovigilància, els agents van poder veure el lladre. Poc després, un agent fora de servei va sospitar d’un home a. Quan va passar la descripció als agents de Barberà, aquests el van relacionar amb el robatori. Durant l’escorcoll li van trobar joies sostretes en dos habitatges.Els Mossos també el van relacionar amb tres robatoris més comesos a Barberà del Vallès dies abans.A banda, la Unitat d’Investigació de Granollers també l’acusa de quatre robatoris, comesos amb el mateix modus operandi, que van tenir lloc entre els dies 18 i 19 de juny a la urbanització Can Duran de Canovelles.El detingut va passar el 2 de novembre a disposició judicial davant del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Cerdanyola del Vallès, que en va decretar l’