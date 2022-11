El Grup Primer de Maig rebrà 1,6 milions dels Next Generation per a la rehabilitació energètica d'habitatges

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha confirmat a l'Ajuntament de Granollers que el Grup Primer de Maig té preassignatsd'euros per fer possible lad'aquest barri, així com la urbanització de dues de les seves places. Es tracta de fons europeusque transferirà el Ministeri de Transports, Mobilitat i Gestió Urbana per atendre les 42 sol·licituds aprovades a tot Catalunya per fer actuacions en Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP).Segons ha precisat l'Ajuntament, els 1,6 milions d'euros suposarande les actuacions que s'acabin portant a terme en els habitatges, ja que l'Ajuntament de Granollers ha estimat la seva rehabilitació en un total en 3,6 milions. D'altra banda, a més d'aquests fons europeus, l'Ajuntament aportarà addicionalment 594.000 euros en 4 anys "per tal de reduir al màxim els costos dels veïns que decideixen rehabilitar els seus habitatges". El consistori ha recordat que "aquelles persones que es trobin en situació de vulnerabilitat podran gaudir d'un 100% de subvenció".Les actuacions que es facin en els 140 habitatges, quedel Grup Primer de Maig, hauran d'assolir unL'oficina municipal Granollers Rehabilitació Energètica acompanyarà el veïnat de Primer de Maig en els processos de reforma que s'iniciïn, a més d'assessorar a l'hora de tramitar els ajuts. Per assolir la fita de rehabilitar el màxim possible d'habitatges del Grup Primer de Maig, l'Ajuntament explica que ha anat fent reunions amb diferents comunitats de veïns del barri.L'Ajuntament ja disposa d'una diagnosi del parc d'edificis de Primer de Maig així com propostes de regeneració residencial en un treball de col·laboració intercol·legial portat a terme pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, el Col·legi d'Aparelladors Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona i el Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. En aquest estudi ja es feien propostes de millora energètica com ara renovar cobertes, incloure sistemes de captació fotovoltaica, implantació d'aerotèrmia per produir aigua calenta sanitària i climatització, sistemes per monitorar els consums, etc. A més l'Ajuntament també va dur a terme una radiografia demogràfica i socioeconòmica del barri.La rehabilitació d'edificis del Grup Primer de Maig es completa amb una millora en la urbanització de dues de les seves places interiors per part de l'Ajuntament de Granollers, aspecte que ha contribuït a fer que el barri hagi estat seleccionat com Entorn Residencial de Rehabilitació Programada.Des que va obrir, el passat 30 de maig, Granollers Rehabilitació Energètica ha fet un total 882 atencions. Gairebé el 48% consultava per rehabilitar pisos, quasi el 27% cases i un 25% edificis. Centre, Sant Miquel, Font Verda i Tres Torres han estat els barris més actius a l'hora de demanar informació.