L'atur registrat al Vallès Oriental baixa per segon mes consecutiu

L'aturel mes d'octubre respecte el setembre. Es tracta del millor mes d'octubre des de 2007 i el segon mes consecutiu amb bones dades després de l'estiu. D'aquesta manera, l’atur comarcal queda per sota dels 20.000 inscrits i es queda en 19.747 demandants actius de feina (un 1,37% menys). En termes interanuals, aquest darrer mes s’ha tancat amb una reducció de l’atur de 5,22%, un descens absolut superior a les 1.000 persones. La taxa d’atur provisional se situa en el, segons dades del Departament de Treball, recollides per l’Observatori-Centre d’Estudis del Vallès Oriental.El nombre de persones aturades registrades a les oficines de Treball a Catalunya se situa en 347.996, un 1,8% menys que en acabar el mes de setembre (6.322 persones menys). Pel conjunt català, del qual es tenen dades des de l’any 1996, és la quarta vegada que cau l’atur en un mes d’octubre, sent aquesta ocasió la de més intensitat. L’anterior vegada va ser en 2021, quan va disminuir un 0,1%. A la comarca l’atur va caure també de manera important tant al 2020 com al 2021.