Aquest cap de setmana torna la Diada dels Xics de Granollers

per Redacció, Granollers, Catalunya |

La plaça de la Porxada tornarà a acollir, després de dos anys, la diada dels. Dissabte, a les 18 hores, començaran els actes amb l’actuació de vígilia amb els castellers de la Cerdanya, mentre que diumenge, 6 de novembre, a les 11.30 hores hi haurà l’actuació de diada amb els Minyons de Terrassa, Castellers de Sant Cugat, Castellers de Berga i Xics de Granollers.L’objectiu de la colla és tornar a portar el 4 de 8, que enguany s’ha descarregat en dues ocasions: al concurs de Tarragona i a Caldes de Montbui. A part del carro gros, els Xics es plantegen dos castells de gamma de set i mig, com són el 7 de 7 i el 5 de 7.Al marge de les actuacions castelleres, el dissabte a les 17.00 es farà la cercavila de vigília, amb sortida des de la plaça de la Corona i recorregut pel carrer d’Anselm Clavé fins a la plaça de les Olles. Davant del grafiti de la colla, al carrer de Santa Apol·lònia, la canalla de Xics farà un pilar fet per als més petits i petites de la colla.