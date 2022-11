La CUP denuncia a Antifrau la junta de govern de les Franqueses per la futura residència de Bellavista

Crítiques

El grup municipal dea les Franqueses hapel projecte deque es vol construir a. Segons expliquen en un comunicat, ho fan a l'haver detectat "" i "". A més, expliquen que també han presentat queixa per "opacitat" al Síndic de Greuges.Els cupaires recorden que, el passat mes de març, la junta de govern local va modificar tot un model de gestió de la residència prevista "assumint unes competències que no li corresponen, sinó que corresponen al Ple". La junta, diuen, "justifica aquesta potestat per una delegació de competències que només li permetia resoldre incidències o errades".Segons la formació, la modificació del model de gestió "comporta una notable reducció de les contraprestacions de servei a què s'obligarà l'empresa quan la residència entri en funcionament, una rebaixa d'exigències que perjudica l'interès públic i que s'hauria fet sense aportar cap justificació clara ni motivada amb criteris objectius, en un procés apressat, amb dèficits i errors, i molt poc transparent".A més, alerten que "el text de la modificació conté indicis que fan sospitar que el nou contingut s'hauria reproduït parcialment copiant d'un catàleg o memòria d'un centre ja existent, com si s'estigués fent a mida, perquè a banda d'incoherències d'estil i redacció, recull algun requisit ja previst en una altra part del plec i algun altre que fins i tot entra en contradicció amb la normativa vigent".La CUP franquesina també explica que la queixa presentada al Síndic de Greuges al setembre "se centra en els obstacles amb què es troben els grups de l’oposició per falta de transparència en general", un impediment que, lamenten, els obliga constantment a haver de reclamar la intervenció de la Comissió de Garantia d'Accés a la Informació Pública. En aquest sentit, lamenten no haver pogut detectar aquest canvi rellevant fins quatre mesos després.La Sal-CUP vol aclarir també, amb la denúncia a Antifrau, "si el plec de clàusules es podria haver redactat a mida de l’única empresa que s’ha presentat al concurs i que finalment n’ha resultat l’adjudicatària" -l'empresa L'Onada-, cosa que, alerten, comportaria un frau en la licitació.La formació també diu que la directora general d'aquesta empresa "és també la presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) i que l'alcalde no només ha expressat haver tingut contactes amb aquesta persona sinó que públicament ha fet saber que l'aportació del milió d'euros és una petició explícita d'uns grans operadors per tal de fer rendible el projecte".A més, alerten que tenen "indicis que aquesta empresa podria no haver pogut complir un dels requisits que contenia el plec i que, per això, la Mesa de Contractació podria haver introduït encara una darrera modificació; sobre aquest punt, Sal-CUP informa que està esperant el resultat d'una altra investigació per decidir si acaben presentant una tercer denúncia davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic".En el mateix comunicat, la Sal-CUP "lamenta que calgui arribar a aquest extrem perquè la majoria d'aquestes sospites ja les havien advertides de forma pública als plens i per altres vies i cap dels regidors dels tres grups municipals que donen suport a aquest projecte no els ha volgut escoltar". Diuen que, ara, "la intervenció d'aquestes administracions superiors acabarà costant encara més diners a les arques públiques en forma de recursos, temps i esforços que caldria estar invertint en allò que veritablement és competència municipal, com és l'atenció i acompanyament de la gent gran a domicili".Finalment, Sal-CUP adverteix que segueix amb atenció la situació en què es troba la residència de Sant Fruitós de Bages, també de titularitat municipal i amb concessió a l'empresa L'Onada, la mateixa a qui s'ha adjudicat la projectada a Bellavista, per diverses irregularitats.