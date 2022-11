L'Ajuntament de les Franqueses proposa traslladar els pisos previstos al Sector C de Corró d'Amunt a Corró d'Avall

L’alcalde de les Franqueses,, s’ha reunit amb els propietaris del. Segons explica el consistori, ho ha fet peri traslladar l’habitatge que podria generar més impacte a la zona del carrer Martí i Pol de Corró d’Avall.En concret, segueix l'Ajuntament, Colomé proposa fer una permuta amb les dues parcel·les projectades a Corró d’Amunt. La idea és que la construcció d’aquesta promoció es traslladi a Corró d’Avall on actualment ja hi ha edificacions."D’aquesta manera, s’eliminaria la construcció d’un tipus d’edificació que podria desvirtuar aquesta zona de les Franqueses i s’ampliaria la zona d’equipaments i zona verda en aquest punt de Corró d’Amunt. L’objectiu d’aquest canvi també és promoure habitatge en una de les zones on hi ha més demanada, a Corró d’Avall", justifica el consistori.Segons segueix l'administració, "els propietaris impulsors del Sector C han rebut positivament la proposta, tot i que l’han d’acabar d’estudiar".El consistori diu que es dona el cas que la parcel·la del carrer Martí i Pol està cedida a la Generalitat per fer-hi habitatges de protecció oficial, "per tant l’Ajuntament iniciarà els tràmits per recuperar-la i poder fer aquest canvi que també suposarà una modificació del Pla General i del Pla Parcial per reordenar el Sector C".