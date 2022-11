Evitar la doble víctima en cas d'atropellament ferroviari

El sentiment de culpa, el gran enemic

No t'acostumes

T'acabes acostumant a una cosa així? "Si et passa un segon cop, és evident que estàs més preparat", reconeix Larregola. "Hi ha gent amb cinc atropellaments que ho pateix al sisè, o al revés. O hi ha èpoques de la vida en què estàs més fort que en altres. O a mesura que vas fent anys. Ves a saber. Sí que no sol empitjorar, perquè en el primer cas ho hem treballat bé i als següents ja saben com afrontar-ho, com descansar o com alimentar-se millor", diu Pérez de Vargas. "Mai li has de treure importància i sempre has d'estar amb mil uls", diu la maquinista. De fet, diu que han d'estar molt a l'aguait a l'R3: "Mira que hi passo molt i hi ha personal vigilant, però tu saps la de gent que creua a l’últim moment? A Montcada i Reixac, per exemple. La gent només mira a un sentit, i has de mirar als dos!", exclama.



Més casos a Catalunya

Tot i que estadísticament és poc probable, la realitat és que Catalunya és una de les zones de l’estat on es viuen més d’aquestes desagradables situacions. Els casos van en augment en el total, però sembla que han baixat els produïts en territori català: en el que portem d’any, a tot Catalunya hi ha hagut 45 dels 120 casos que es van registrar a la resta d’Espanya. Durant tot el 2021 hi va haver 105 casos, 71 dels quals es van viure en territori català.



Els experts no poden donar una resposta clara de per què hi ha més casos a Catalunya o Madrid, però segurament influeix el major número de vies per sòl urbà. I si s'està en canvi d'estació o vacances. I també cal tenir en compte el context social viscut els últims anys. "Estem havent d’afrontar situacions difícils i l’home no té estratègies tan immediates. Som com som, i que vingin tantes desgràcies juntes li dona la volta i algú s’ennuega. A més, no tothom sap gestionar i admetre que li cal ajuda. I els fàrmacs no són la solució, cal tractar-ho. Per sort, els últims anys tot això ha millorat", explica la psicòloga.



La maquinista, a més, destaca que entre els propis companys es donen suport i creen una xarxa: "Els companys ho entenen molt més", destaca.



De fet, la psicòloga diu que cal treballar per evitar que hi hagi encara més víctimes que l'atropellada: "No necessitem una doble víctima. I fins i tot una tercera. Perquè pel familiar és molt dolorós, també".







