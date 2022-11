Roben en cotxes aparcats a la Roca Village i les víctimes els segueixen gràcies al senyal GPS d'un dels objectes sostrets

La Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir aquest diumenge passati n’investiga tres més per un robatori amb força enal centre comercial de, a la Roca del Vallès. Víctimes del robatorifins a Barcelonad’un dels aparells electrònics sostrets.Segons fonts municipals, la policia els va interceptar a l’interior d’un aparcament de la via Favència, després de veure que uns individus estaven perseguint uns homes. Segons les explicacions de les víctimes, els lladres havien intentat fugir del lloc, però en veure els agents van optar per tornar a entrar a l’interior del aparcament.Els agents van realitzar una inspecció, i van poder localitzar les maletes robades a l'interior de la furgoneta dels lladres. Per tot plegat, quatre d'ells van quedar detinguts. Pel que fa a les víctimes van poder recuperar les seves pertinences.