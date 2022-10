Denuncia l'agressió d'un motorista a qui hauria advertit la prohibició de circular per un camí a Bigues i Riells del Fai

Així ha quedat la cama de l'afectat Foto: Cedida per l'afectat

Un home ha denunciat que aquest diumenge al matí hauria estata qui va advertir lade Bigues i Riells del Fai. La víctima, com han avançat El 9 Nou i VOTV, és el president del Grup Excursionista del municipi.Com relata ell mateix a NacióGranollers, aquest diumenge al matí estava revisant el traçat d'una caminada a la zona del Castell de Montbui. De cop, van aparèixer tres motos per un camí on no està permesa la circulació. La víctima va reaccionar. Al veure-ho, segons denuncia l'afectat, una de les motos. Els dos han caigut a terra, i el motorista s'hauria posat sobre seu i li hauria clavat el colze al coll mentre li exigia el telefon. També l'hafins que ell ha acceptat eliminar les fotografies si paraven de pegar-lo.L'home ja ha denunciat els fets a la policia local, que ha pogut recuperar les imatges, i als Mossos d'Esquadra.