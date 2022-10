Vicenç Moretó, el barber de Mollet que anirà a treballar al Mundial de Qatar

Una forma de comunicar

és un barber nascut a Santa Coloma que treballa a Barcelona i que fa 22 anys que viu a Mollet del Vallès. Ara es prepara per anar a treballar al, acompanyant la selecció espanyola i. En conversa amb NacióGranollers, explica que està molt il·lusionat per aquesta experiència, un gran aparador que pot fer que es vegin a tot el món els seus dissenys.Moretó -millor barber de l'estat l'any 2014- fa deu anys que és ambaixador de la firma catalana, especialitzada en estris per la perruqueria professional i d'animals. Es dona la circumstància que l'empresa comparteix gabinet de comunicació amb la selecció espanyola, i que aquests últims buscaven mascota oficial. En principi n'havien trobat una, però per les particularitats de Qatar es va descartar que l'animal escollit es desplacés al país asiàtic.Tot i aquest revés, la relació que es va crear va fer que es comencés a parlar de la possibilitat d'enviar un barber que tallés els cabells als futbolistes durant la cita mundialista. I l'escollit va ser en Vicenç, per la seva experiència -també internacional- i el seu domini dels idiomes.El Mundial de futbol de Qatar començarà el pròxim. La selecció espanyola debutarà el dia 23, contra Qatar. En aquesta primera fase jugarà contra Alemanya (el dia 27) i Japó (l'1 de desembre). Ell té previst arribar el dia 28 i estar-hi el 29 i el 30, i ja ha calculat quan li tocarà treballar: "Comptem que començaran el torneig amb el cabell tallat i que se'l tallen cada set o deu dies, per la qual cosa el més probable és abans del tercer partit toqui treballar amb ells", explica.De moment, ja han enviat cap al país asiàtic una petita barberia: una cadira especial, un tocador i fins i tot un sistema per rentar els caps. Tot preparat per si s'ha de quedar més dies, tenint en compte que la final es jugarà el 18 de desembre.Moretó reconeix que el pentinat és. Preguntat si no veu exagerat tallar-se el cabell cada set dies, defensa que en el món del futbol passa com amb altres esports professionals, els models o els actors: "Són gent que, es fan fotos cada dos per tres, són molt influents i generen tendències. Amb la generació del meu pare, anar a la perruqueria no era res especial. Però això ha canviat. Abans meu, la selecció espanyola va tenir durant 28 anys un perruquer, però el coneix poca gent", relata. Diu que tot plegat ha canviat des de fa uns deu anys, amb "la moda hipster".Pel que fa a la feina que haurà de fer, confia en poder tallar el cabell "a més de la meitat" de la delegació del combinat espanyol. I reconeix que ha fet els deures, parlant amb els col·legues que treballen amb els jugadors habitualment: "Tots són molt amics meus i ja m'han recomanat algunes línies a seguir. Però jo parlaré amb els futbolistes i analitzarem quin és el millor disseny. Al final, són persones com nosaltres i, si no saben què volen, es deixen assessorar. Però clar, estaran en un mundial de futbol!", explica.Moretó creu que els pentinats dels futbolistes han canviat i ja no són tan extremats: "Depèn de la selecció. Crec que els jugadors de l'espanyola són més discrets i porten dissenys més mainstream, a la moda". Diu que, tot i això, hi ha elements de dificultat: "La complicació està en la neteja de les línies. Has de ser molt bo amb els degradats perquè no es notin. I també amb les connexions. Al passar de cabell curt a cabell llarg és on es nota la mà d'un bon barber", diu.I dona algun nom concret: "no sé si finalment hi anirà, però duu un estil mullet, més llarguet.el porta clàssic però elegant. I, trenetes. Cadascú té el seu estil i t'hi has d'adaptar".