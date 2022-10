Un home ferit després d'una explosió per acumulació de gas a Caldes de Montbui

per Redacció, Caldes de Montbui, Catalunya |

Aquest matí hem anat a una explosió per gas butà a una casa a la Urb. El Farell al municipi de #CaldesdeMontbui. pic.twitter.com/KQmMMDTViV — Bombers Caldes. (@BombersCaldes) October 30, 2022

Un home de 92 anys ha resultataquest diumenge a Caldes de Montbui després d'unaal xalet on viu, a la urbanització El Farell. Segons han explicat els Bombers del municipi, tot indica que l'home s'hauria deixat el gas obert tota la nit i, quan es disposava a cuinar al matí, s'ha produït l'explosió pelL'home ha estat traslladat en helicòpter a la Unitat de Cremats de la Vall d'Hebron i el seu estat és menys greu.Tot i que no hi ha hagut danys importants a l'edifici, l'ona expansiva ha fet caure un envà i ha trencat diverses finestres del domicili.L'explosió ha fet intervenir els bombers calderins, a més dels Mollet, i la policia local, els Mossos d'Esquadra i el Servei d’Emergències Mèdiques.