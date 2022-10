Recepta | Pa de carbassa sense feina

500 grams de farina de forner200 grams de carbassa rostida al forn i feta pasta160-180 grams d’aigua10 grams de sal5 grams de llevat de forn fresc o bé (2 grams de sec)Pelem i tallem la carbassa en daus. La posem a coure al forn uns 40 minuts a 180º C, o fins que estigui ben cuita i hagi perdut part de l'aigua. La deixem que es refredi a temperatura ambient i la reservem.Per fer el pa barregem tots els ingredients. Sense afegir tota l'aigua d'una vegada, sinó només la quantitat que vagi necessitant, ajustant la quantitat si la massa queda molt seca. Volem una massa una mica enganxosa, però que conservi la seva forma, no gaire líquida. Un cop amassada la deixem reposar uns 15 minuts.Pleguem la massa sobre si mateixa dues vegades i tornem a deixar-la reposar 15 minuts més. Fem aquesta seqüència de plecs i repòs un total de 4 vegades, amb espaiats de 15 minuts. És a dir, 1 hora en total.Després d'aquests 4 intervals de plec, donarem la massa per pastada.Fem una bola ben atapeïda amb forma regular i la deixem reposar sobre un full de paper de forn i fora de corrents d’aire.Passades unes 2 o 3 hores, quan la massa hagi crescut, anem escalfant el forn tot el que deixi i posem dins la safata metàl·lica on anirà el pa (a mitja alçada) i una altra safata metàl·lica (sobre la base del forn) que omplirem d'aigua i ens servirà per crear vapor i farà que el pa creixi bé.Quan el forn ja estigui calent, podem fer uns talls per sobre del pa.I ja podem traspassar el pa a la safata del forn, que estarà calenta, i abocarem un got gran d'aigua calenta a la safata inferior (cal tenir cura que sortirà vapor). Baixem el forn a 200º C i, després d'uns 15 minuts, retirem la safata del l'aigua. Courem uns altres 30 minuts (45 en total), tot depenent del forn.Quan ja sigui cuit, deixem-lo refredar sobre una reixeta. És important deixar que el pa es refredi abans de menjar-lo.