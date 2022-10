La fira e-Mobility Experience omple el Circuit de Catalunya de vehicles elèctrics

De les motos al Nanocar

Les pistes deles converteixen aquest cap de setmana en l'escenari per provar els últims models dei qui els condueixen en són els potencials compradors. La primera edició de la, dedicada a la mobilitat elèctrica, ha atret centenars de persones que han volgut descobrir aquests cotxes i motos que no depenen dels combustibles fòssils."Hem vingut a xafardejar-ho tot", exclama un dels visitants d'aquesta mostra, on també s'exposen bicicletes, patinets i, fins i tot, karts elèctrics. La fira, inaugurada pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, té lloc aquest cap de setmana i un dels protagonistes de la primera jornada ha estat el nou model de, elEn la inauguració, Aragonès ha afirmat que el circuit és aquest cap de setmana un "aparador" de la indústria de la mobilitat, "molt arrelada" i amb "molta trajectòria" a Catalunya i que ara encara el repte de la transició cap a la. L'alcalde de(Vallès Oriental),, ha assenyalat, en la mateixa línia, que el circuit vol ser una "referència indestriable de la nova mobilitat".El conseller d'Economia i Treball,, ha destacat que la fira combina els elements de "sostenibilitat", "obertura" i "vinculació amb la indústria" i que, per això, és una "gran demostració" de l'etapa que encerta el Circuit de Barcelona-Catalunya, que fa uns dies va presentar el nou pla estratègic per modernitzar-se i fer-se més atractiu.Precisament, la ubicació a les instal·lacions de Montmeló és un dels atractius de l'e-Mobility Experience. "Veiem el circuit com una mica d'elit i és bonic que puguem trepitjar-lo i veure el que fan els corredors", ha opinat un dels visitants de la mostra, Isidre, a l'ACN mentre passejava pels estands."D'aquí a un any i mig volem comprar-nos un cotxe híbrid i, per a la gent que ens agrada el motor, la qüestió és xafardejar-ho tot i passar una estona molt agradable", ha explicat aquest visitant, preocupat per la sostenibilitat de la mobilitat. Més endavant, es plantejarà comprar un cotxe elèctric, tot i que esperarà que "hi hagi una infraestructura més ben feta", ha dit.Un plantejament similar al d'un altre visitant a la fira,, que esperava amb la família a peu de pistes per provar un tesla elèctric. En el seu cas, però, el canvi al cotxe híbrid, l'ha fet fa poc i aquest dissabte ha volgut provar un vehicle totalment elèctric. Sobre la fira, n'ha destacat la diversitat de vehicles exposats i les activitats per als infants i adolescents, com elsUna de les presentacions destacades de la jornada ha estat el quadricicle de Silence, la marca catalana que s'ha anat posicionant en els darrers anys com un referent en motos elèctriques. Tant el conseller Torrent com la titular d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, han provat el Nanocar pel traçat de Montmeló durant la inauguració de la fira., comercial de Silence, ha indicat que el Nanocar té el mateix motor i bateria extraïble que les motos i ha assegurat que la seva mida fa que "funcioni bé per ciutats com Barcelona". Té una. El comercial n'ha destacat la "suavitat" i que "permet una conducció més tranquil·la a les persones que tenen una mica de por de la moto".A la fira, hi participen altres marques com Cupra, Tesla, Toyota, Nissan o Renault i coincideix amb el CatalunyaRX, la primera prova 100% elèctrica puntuable pel Campionat del Món FIA de RallyCross. L'e-Mobility Experience vol esdevenir la fira més important de mobilitat elèctrica del sud d'Europa.