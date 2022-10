L'advocacia de família del Vallès Oriental reclama celeritat: tenen vistes assenyalades per d'aquí any i mig

El degà del Col·legi d’Advocats del Vallès Oriental (ICAVOR),, i la presidenta de la Societat Catalana d'Advocats de Família (SCAF),, han reclamat avui, en la inauguració de les seves Jornades conjuntes de Família, unaen els processos de família del Vallès Oriental.Tot i que Granollers té un jutjat especialitzat en família (només 10 partits judicials en tenen a Catalunya), ladels processos de família, que en són un de cada quatre processos civils, va en, quan n’hi ha, i del benestar de les persones en el seu ambient familiar."És un tema greu. Ens preocupa força, perquè al jutjat especialitzat s’estan donant dates de vista per, i no són casos aïllats. Tenint en compte que un de cada quatre casos civils judicials a Espanya és de família, pensem que cal reforçar aquest jutjat o si més no, revisar-ne el funcionament", diu el degà de l’ICAVOR.Mira continua: "A més, cal tenir en compte que no és un capritx, tenir aquests jutjats i que funcionin bé. Algunes conseqüències pràctiques son greus: quan es retarda un judici d’aquest àmbit pot anar en perjudici dels menors, que son molt vulnerables, i en una edat primerenca no poden esperar un any per saber amb qui han de viure després d’una ruptura, per exemple. O estar convivint durant mesos amb un malestar físic i emocional entre els membres de la parella: un retard en aquest camp pot acabar, per exemple, en violència de gènere".