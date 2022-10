La transformació de l'antic CAP de Llinars en un museu guardonat en els XIX Premis Catalunya Construcció

L'obra és de l'arquitecte Manel Gonzalez Solanas, que va rebre el premi acompanyat de l'alcalde de Llinars del Vallès, Martí Pujol i Casals, en la gala celebrada el passat 27 d'octubre al Museu Marítim de Barcelona, en el marc de la Nit de la Construcció.

L'arquitecte Manel González Solanas, autor de l'obra de rehabilitació de l'antic CAP de Llinars del Vallès en un museu Foto: Aj Llinars del Vallès

La rehabilitació de l'per convertir-lo en museu i espai cultural ha estat l', atorgats pel Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona, en la categoria de rehabilitació funcional. El jurat ha valorat en aquesta actuació l'aplicació intel·ligent d'unes poques idees projectuals molt ben aplicades i on s'aconsegueix la màxima eficàcia per a l'adequació al nou ús de l'edifici.Els Premis que enguant han celebrat el, tenen com a objectiu reconèixer l'esforç de professionals i empreses del procés constructiu i premiar les persones que, amb el seu treball, contribueixen a millorar la qualitat, la gestió, la sostenibilitat, la innovació i la seguretat en la construcció. En aquesta edició s'han presentat un total ded'equips i empreses responsables de dirigir, coordinar i projectar obres acabades durant els. Després de fer una primera selecció, el jurat va escollir 20 finalistes en les 5 categories professionals.Altres obres premiades han estat la reforma del Palau Pascual i Pons al passeig de Gràcia de Barcelona, el Centre d'Atenció Primària Víctor Català de Premià de Dalt, l'edifici d'oficines KNEM al 22@, el complex d'oficines Sea Towers a l'avinguda Icària de Barcelona, la Clínica Girona i la restauració de la cúpula de l'església de Sant Andreu del Palomar, que corresponen a: categoria de direcció d'execució de l'obra, categoria de direcció, categoria de rehabilitació, el premi es subdivideix en dos àmbits: la rehabilitació patrimonial i la rehabilitació funcional i categoria de coordinació de seguretat i salut.El jurat va atorgar un any més elque en aquesta edició van guanyar les germanes Imma Amat Amigó i Joana Amat Amigó.