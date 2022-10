Caldes instal·la els contenidors que seran habitatge jove

Habitatges innovadors i més sostenibles

Aquesta setmana ha començat a Caldes de Montbui el trasllat i la instal·lació en el terreny on han d’anar ubicats elsdels contenidors que conformen l’estructura d’aquests nous pisos.Des de fa uns mesos, els contenidors marítims que constitueixen la base estructural dels nous immobles s’han estat transformant en una nau del polígon de la Borda, per adequar-los al nou ús. Mentrestant, el terreny que ha d’acollir els nous pisos joves, situat a l’Avinguda Josep Fontcuberta, entre els carrers Granollers i Manolo Hugué (davant de la plaça Romà Martí) també s’ha anat transformant amb la retirada d’arbres i l’execució dels treballs preparatoris amb la construcció dels fonaments on avui s’hi han començat a assentar els contenidors amb l’estructura ja adequada per al nou ús com a habitatges.La instal·lació dels contenidors que conformen l’estructura dels nous habitatges joves en el terreny on s’ubiquen els nous pisos donarà pas a la construcció in situ on es faran els acabats tant dels habitatges com de l’edifici i l’adequació de l’entorn exterior.Es preveu que les obres finalitzin durant elLa nova construcció combina al 50% la reutilització de contenidors marítims amb l'ús de fusta tractada tant per a la cobertura dels contenidors com per a la construcció de forjats de fusta entre els contenidors. Aquesta fórmula permet una construcció més ràpida i més sostenible que la convencional de formigó, i s’adequa als estandars de casa passiva, on s’han tingut en compte la mida i la situació de les finestres, els aillaments i els sistemes de ventilació i climatització per tal de reduir el consum d’energia a gairebe zero.