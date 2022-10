Junts s'absté a les ordenances de Granollers: «Nodrir el teixit econòmic de la ciutat és un element troncal»

El grup des'ha abstingut pel que fa a l'aprovació de lesde cara al 2023, i en què destaquen l’increment de l’IBI, la recuperació de les taxes de les terrasses de bars i restaurants o el previst increment de la taxa de recollida d’escombraries, contemplada en el nou contracte aprovat fa uns mesos.El portaveu del grup,, ha argumentat l’abstenció: "Les propostes d’aquest grup, que no es fan per incrementar el nivell impositiu, sinó per rebaixar-lo de forma justa i raonable sobre les empreses i els ciutadans, amb l’objectiu que quedi un marge que permeti que la gent estalvii i surti endavant i les empreses puguin créixer. Nodrir el teixit econòmic de la ciutat és un element troncal per a nosaltres".En aquest sentit, ha lamentat que no ha pogut ser i, segons destaca la formació en un comunicat, ho ha deixat tot a expenses del ple extraordinari sobre els pressupostos del 15 de novembre. En aquest sentit, ha insistit en la demanda plantejada des de fa temps d’unificar la discussió d’ordenances i pressupost en un mateix ple: "Aquesta és una primera part d’un debat que no s’hauria de compartimentar i, per tant, amb aquesta idea global d’ordenances i pressupost, per saber què recaptem i com ho gastem, ens emplacem, en autoemplacem, a la segona part d’aquest debat, que será molt més complementària i il·lustrativa de quines són les prioritats d’ordenances i pressupost d’aquest govern pel 2023".