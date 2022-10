ERC Granollers s'absté a les ordenances perquè «encara no s'han complert els acords del 2021»

va abstenir-se a la votació de lesper l’any 2022, que ha tingut lloc aquest dimarts. Durant la seva intervenció, la portaveu dels republicans i cap de l’oposició,, ha explicat que "el govern del PSC no havia donat motius per votar-hi en contra, però tampoc a favor".Segons recull la formació en un comunicat, la líder republicana va remarcar "la importància de les ordenances i dels pressupostos com a major eina a l’abast de l’ajuntament per definir quines són les polítiques que l’ajuntament realitzarà". "Són els dies en què parlem del què, el com i on té previst fer política l’ajuntament a la nostra ciutat", ha destacat.Pel que fa a l'abstenció, Maynou l'ha justificat perquè "alguns dels acords presos l’any 2021, on el govern del PSC va adoptar mesures proposades pels republicans, no s’han complert encara". El més rellevant, va recalcar la portaveu republicana, la reducció de la taxa de residus comercial als petits establiments de comerç de proximitat de la ciutat: "Sabem que s’han reunit amb els comerciants, però no n’estem informats, ni com a oposició ni com a grup que va proposar-ho" ha recalcat Maynou.De la mateixa manera, Maynou ha recordat que "per tercer any consecutiu ERC ha proposat la implantació d’una taxa Amazon a les grans empreses de comerç electrònic malgrat la reticència del govern. Seria una bona mesura per a ajudar al comerç local"."Altres propostes d’ERC, com establir bonificacions als lloguers per a ciutadania amb renda limitada o ajuts a l’IBIU a contribuents amb menys capacitat econòmica, han estat vistos amb bons ulls pel govern del PSC, però es negociaran en els pressupostos", afegeixen