Granollers incrementa les ordenances fiscals un 2,44%

Les bonificacions

Modificacions de crèdit

L'Ajuntament de Granollers ha aprovat aquest dimarts al vespre lesper l'any 2023. Els tributs municipals, el que representa de mitjana 16 euros més per habitatge a l'any.L'IBI i l'IAE pujaran un 1,5%, mentre que la zona blava pujarà un 3%. També s'incrementarà la taxa de recollida d'escombraries, en concret un 6,45%, uns deu euros. La taxa de vehicles de tracció mecànica es manté igual que l'any passat. La resta de taxes i impostos no experimenten pujada.Segons ha defensat el govern municipal, es tracta d'un lleuger augment i encara s'estarà molt per sota de la inflació prevista.Tot i això, la pujada servirà per recaptar 740.000 euros més que serviran per quadrar el pressupost de l'any vinent. Uns comptes que es portaran a aprovació en un ple extraordinari el pròxim 15 de novembre.Només el PSC ha votat a favor d'aquestes ordenances, Primàries i Ciutadans hi han votat en contra, mentre que Esquerra i Junts s'han abstingut.Com cada any es podran sol·licitar bonificacions, sempre que es compleixin determinats requisits.Podran gaudir d'una bonificació del 50 % de l'impost de béns immobles aquells habitatges on s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar per a l'autoconsum, amb un topall de 200 euros per habitatge unifamiliar i de 100 euros en el cas dels habitatges plurifamiliars. Es podrà comptar amb un 5 % de bonificació addicional en cas que les millores permetin subministrar energia elèctrica a les zones comunes.Les famílies nombroses o les famílies amb 2 fills, un dels quals amb discapacitat, poden demanar la bonificació de l'impost de béns immobles amb un límit de renda de 45.000 €.Pel que fa a la taxa d'escombraries, les persones jubilades, incapacitades i amb gran invalidesa, aturades o amb renda mínima d'inserció i d'altres persones amb escassa capacitat econòmica, poden gaudir d'una bonificació fins al 100 %, segons quins siguin els seus ingressos anuals. I les famílies monoparentals podran optar a un descompte del 20 %.Es podrà optar a una bonificació de fins a un 25 % de la taxa d'escombraries, per haver fet un nombre determinat d'usos de la deixalleria a l'any (reducció del 15 %, per un mínim de 5 usos; 17 %, de 6 a 12 usos, i 25 %, més de 12 usos).Les famílies monoparentals tenen una bonificació del 20% en les taxes de clavegueram i escombraries quan els seus ingressos bruts anuals siguin inferiors als 18.000 euros.Al ple també s'han aprovat diferents modificacions de crèdit. La més destacada, una de dos milions pel gran increment de les despeses energètiques d'aquest any. També n'hi ha una de 200.000 euros per subvencionar el Club Natació Granollers per pagar part del deute amb APPLUS.