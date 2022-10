​Nou servei de neteja del mobiliari urbà i retirada de grafitis a Granollers

Eli less'incorporen a la rutina del servei de, amb l'objectiu de "mantenir en òptim estat la via pública així com millorar la imatge de carrers i places de la ciutat", segons ha destacat l'Ajuntament en un comunicat. Es tracta de dos nous serveis que s'estan fent des del mes de setembre, coincidint amb l'inici del desplegament delviària i recollida de residus de l'Ajuntament de Granollers.Fanals, senyalitzacions, plafons informatius i de memòria històrica, cartelleres i cilindres publicitaris, escocells dels arbres... són elements ubicats a la via pública que ara queden inclosos dins de les tasques setmanals de neteja, amb un manteniment periòdic perquè quedin lliures de pols i taques, així com de qualsevol altre component que pugui malmetre l'estructura o la seva imatge, com adhesius, cola...A la rutina del servei de neteja també s'inclouen altres elements singulars de la ciutat com són la, leso lade la plaça de les Olles, amb escombrada i neteja intensiva de les estructures de cada una de les instal·lacions. Juntament amb els plafons direccionals de l'illa de vianants, seran elements que es netejaran de manera trimestral.El consistori assegura que els tractaments de neteja per a cada actuació es fan sota, "vetllant per l'entorn i tenint en compte les característiques pròpies de cada element per tal de fer un servei el més eficient i optimitzat, reduint el malbaratament de recursos i simplificant processos".Del mobiliari urbà també se n'ha iniciat la retirada de pintades, guixades i grafits, dels que ja se n'han netejat. "Per a la seva retirada s'empren productes ecològics i respectuosos amb el medi ambient, entre ells, decapants biodegradables que, a més a més no alteren l'aspecte del mobiliari". En aquells espais que, per les seves característiques i reincidència es consideri necessari, s'apliquen sistemes antigrafits.