La sequera i les altes temperatures faran que la mongeta del ganxet arribi més tard

per Redacció,

El sindicat agraripreveu que la collita de laarribi més tard del que és habitual. En un comunicat, expliquen que lai les "" faran que aquest llegum tan característic del Vallès Oriental i el Maresme es retardi més enllà dels inicis de novembre.El sindicat explica que les mongetes estan ja al tram final de maduració, però que el clima provoca canvis: "Tot aquest canvi climàtic les distorsiona, ja que a finals d’octubretornen a florir (com si fos estiu); a més, la manca de pluges ha fet créixer mésinsectes".Tot i això, els productors de mongeta del ganxet esperen que hi hagi una bona collita a finals de novembre: "Ara estem amb la fulla groga i esperem que la planta quedi seca. Tindrem un retard d’uns quinze dies si no ve el fred, que esperem que arribi aviat".