Emilio Cordero demana «revisar» la pèrdua de la connexió ferroviària de la comarca amb l'Aeroport

El president del Consell Comarcal,, i el delegat territorial al Vallès Oriental de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP),, han enviat una carta conjunta a la Secretaria d'Estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i a la Secretaria de Mobilitat i Logística del Departament de Territori de la Generalitat, traslladant elque estan generant lesi emplaçant a revisar la pèrdua de la connexió de la comarca amb l'Aeroport.L'escrit concreta que "amb l'inici de la segona fase de les obres ferroviàries de la Sagrera-Sant Andreu, al Vallès Oriental estem patinten els serveis ferroviaris de les línies R2 Nord i R11 que connecten amb Barcelona i especialment amb l'aeroport del Prat, malgrat el pla alternatiu de transports posat en marxa".Els representants comarcals consideren que "aquestes afectacions estan generant uni coincideixen en el temps en un moment en què l'opinió pública s'ha fet ampli ressò de les darreres incidències acumulades en el transport públic ferroviari. Alhora, hem de tenir present la necessitat de garantir més que mai la millora dels serveis en l'actual context de resposta a l'emergència climàtica, en què el transport públic ha de vertebrar la mobilitat sostenible".És per això que es demana "unentre les poblacions afectades de la línia R3 per les obres de la Sagrera-Sant Andreu i Barcelona, així com el reforç del servei i la millora de l'agilitat en les línies R2 i R3".La comunicació emplaça a les dues administracions a "la proposta d'una línia exclusiva Barcelona-Aeroport, ja que això, i suposaria el desaprofitament d'infraestructures existents i posaria en entredit dues de les principals actuacions d'increment de capacitat de Rodalies: la generació de més línies que travessin Barcelona i l'equilibri de circulació entre els túnels actuals. A la pràctica, això implicaria no tan sols la desaparició del servei directe de la comarca amb l'Aeroport sinó també la possibilitat d'incrementar les freqüències de la R2 i de la R11, que és una necessitat per a la nostra comarca".