Official presentation of the gadgets for our salvation i Diversión obligatoria

Connexions entre l’artista convidada i la ciutadania

La creadora granollerinaartista convidada de la temporada 22/23 al Teatre Auditori de Granollers. Davant d’una exposició sobre la pròpia artista, al vestíbul del teatre, es va celebrar la roda de premsa amb la presència de l’artista, la directora del Teatre Auditori de Granollers, Tracy Sirés, i la regidora de Culturade Granollers, Maria Villegas.Barbany, component des de 2016 del, es va presentar al públic coma performer, un concepte que li dona plena llibertat per situar-se en el que ella anomena "elno res, les no etiquetes". I és que l’artista se sent còmoda en l’anomenada "escena híbrida" i situa el seu treball en la irona, el feminisme i els límits de la performativitat que denomina “tova”. La improvisació, els usos de l’humor, la teoria a partir del cos i l’objecte són alguns dels elements clau de la seva pràctica.Tal com va presentar la directora del Teatre Auditori,, "amb ànim d’aprofundir en les propostes artístiques i de generar pensament crític, cada temporada i des del 2017, el teatre acull un artista o una companyia convidat/da". Ja han passat per l’equipament els artistes i companyies convidades següents:(2017-2018),(2018-2019),(2019-2020),(2020-2021) i(2021-2022).L’aposta per l’artista convidat/da permetde companyies i artistes de tot tipus i assegurar, així, un impacte creatiu major en diferents col·lectius de la ciutat. "Aquesta nova temporada 2022-2023 tenim el plaer de tenir a la granollerina Júlia Barbany, artista emergent que ens presentarà dues peces i que, a més, realitzarà un interessant projecte comunitari amb un col·lectiu de la ciutat", va dir Sirés.El 2019, Júlia Barbany va presentar la seva primera peça de llarga durada en solitari, que es presentarà aquest proper 5 de novembre a Llevant Teatre, Official presentation of the gadgets for our salvation. "Una conferència escènica que parteix de la idea d’identitat nacional, que juga amb el concepte de futur incert", va dir Barbany, que apareixerà sola a l’escenari per explicar el "paral·lelisme entre allò petit i proper i una perspectiva d’un sistema més planetari, molt més global"."Em fa especial il·lusió presentar aquesta peça a Granollers perquè, quan vaig viure fora, vaig sentir molta nostàlgia de la meva ciutat, d’allò més proper, i em va inspirar per fer l’espectacle. De fet, Granollers surt a la peça", va dir l’artista.La segona proposta que presentarà l’artista serà Diversión Obligatoria, a Llevant Teatre el 28 d’abril. Un espectacle, amb música en directe del també granollerí, creada a partir del concepte de mandatory fun. Un retrat d’unaque es manté en l’auto paròdia com a estratègia de supervivència. "He volgut estripar, literalment, el sentit del ridícul", va assegurar l’artista que, amb el seu particular personatge, "un Mr. Bean contemporani", busca deixar al públic desconcertat, en una situació, fins i tot, incòmoda.de l’artista convidada a la ciutat i més concretament a diversos col·lectius de Granollers és l’objectiu principal del projecte de l’artista convidat/da. Així, a banda d’aquestes dues propostes i en el marc del projecte Coenzims del Teatre Auditori, s’ha iniciat aquest octubre un procés entre la Júlia Barbany i el grup resident del Teatre Auditori: el grup de joves del cursde l’empresa, empresa d’inserció socio-laboral de persones amb dificultats d’accés al món laboral o en risc d’exclusió, dirigit a joves d’entre 16 i 21 anys que estan fora del sistema educatiu formal amb l’objectiu d’incorporar-se a la societat de manera autònoma i participativa.Aquest grup de joves, que establirà una relació estable i de proximitat amb tot allò que passi al teatre al llarg de la temporada, ja ha començat el primer procés de recerca a través de l’obra Official presentation of the gadgets for our salvation. "Els joves estan explorant lades de les seves pròpies experiències. Estem fent un treball molt interessant i enriquidor", va dir la Barbany. Ells tenen una realitat de futur incert més que evident, va dir l’artista, afegint: "El que he volgut és tractar aquest futur incert a través del cos, de l’humor i de la ironia".Un cop acabin totes les sessions, es proposarà als joves la construcció d’una instal·lació participativa que s’ubicarà a Llevant Teatre el dia de l’estrena de l’obra i es convidarà als assistents a participar, posar veu i continuar alimentant les preguntes que els joves s’hauran fet durant el seu procés de recerca.La residència del grup +Oportunitats continuarà fins el mes de juny, treballant al voltant de l’espectacle i el concepte de Diversión obligatòria de l’artista convidada., regidora de Cultura, va tancar la presentació posant en valor com a partir d’un projecte com aquest s’impulsa el "dret cultural, el dret a viure, a compartir, a expressar-nos i a créixer". Amb projectes així, es fa evident que "som un teatre obert a la ciutadania, un teatre que, a més, aposta per artistes granollerines i amb una mirada feminista".