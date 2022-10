Les obres a l'R2 nord i l'R11 avancen més ràpid del previst però la data de finalització es manté en l'11 de desembre

Les obres de la Sagrera, en un 65% d'execució

Les obres de reordenació de les vies de l'i l'han entrat en laambexecutat des de l'inici del tall a les dues línies de Rodalies el 17 de setembre passat. Els treballs es concentren a enllestir els 4,3 quilòmetres de vies que passaran per la nova estació de la Sagrera, la meitat dels quals aniran soterrades, i que permetran fer encabir la línia de Barcelona-Granollers-Girona a la infraestructura. Segons Adif, fins ara s'han executatque preveu l'operació. El tècnic responsable de les obres,, ha assegurat que els treballs "avancen lleugerament per sobre del previst" , però que la data de finalització es manté en el pròxim 11 de desembre.El tall a l'R2N i l'R11 per les obres s'ha dividit en. La primera fase va produir-se entre els passats 17 i 18 de setembre. La segona, la més llarga, és la que va començar el passat 19 de setembre, i s'allargarà fins al 3 de desembre.Segons ha concretat Alcañiz, el "gruix" de les obres es preveu que quedi enllestit. A partir d'aquell moment, en la tercera i última fase de l'operació, els treballs se centraran a enllaçar la capçalera de les vies de l'estació de Sant Andreu Comtal amb les noves vies, i en acabar tots els tràmits de documentació, així com la realització de simulacres i proves per garantir la seguretat de la infraestructura.Malgrat que les obres avances a un ritme superior del previst, Adif no preveu avançar la data de finalització. L'es manté com el dia en què les dues línies començaran a passar per la futura estació de la Sagrera, i en què també es posarà en funcionament la nova estació de Sant Andreu Comtal.Tot aquest conjunt de treballs formen part de les obres per acabar d'enllestir la futura estació de la Sagrera, concebuda com una infraestructura intermodal on confluiran les línies de Metro, Rodalies i d'alta velocitat. Segons Adif, el grau d’execució del total d’obres per finalitzar la infraestructura és del. Dels 1.100 milions d’euros pressupostats per aquest projecte, se n’han executat entorn de 700 milions.En aquest cas, els treballs es troben també en la. En una primera fase, les obres es van centrar a encabir les vies de la línia R1 dins la infraestructura, que es van acabar d'executar a finals del 2021. Ara com ara, els treballs se centren a fer la mateixa operació amb les vies de l'R2N i l'R11.En la tercera fase de les operacions ferroviàries, Adif començarà a avançar les obres per fer encabir les línies d'alta velocitat a la futura estació de la Sagrera. Segons ha recordat Alcañiz, la previsió és que el 2025 l'alta velocitat passi per la nova estació, tot i que no hi ha data de finalització de tota la infraestructura.