Recepta | Pastís de xocolata amb cervesa Guinness

Adaptat del blog de Smitten Kitchen1 Ampolla de cervesa Guinness de 330 ml.250 grams de mantega sense sal a temperatura ambient75 grams de cacau en pols sense sucre275 grams de farina fluixa210 grams de sucre2 1/2 culleradetes de bicarbonat de sodiUn polsim de sal2 ous grans150 grams de crema agra (també es pot substituir per iogurt grec amb unes gotes de suc de llimona)1 culleradeta de pasta de vainilla150 grams de xocolata de cobertura100 ml de nata liquida 35 MG.Un grapadet d’encenalls de xocolataSal MaldonPrescalfem el forn a 180 °C. Untem bé el motlle, assegurant-nos d'entrar a tots els racons.Tamisem la farina, el bicarbonat i el cacau en pols, afegim el polsim de sal i ho deixem dins un bol gran per poder barrejar-ho tot. Reservem.Amb una batedora elèctrica, batem els ous, la crema agra i el sucre fins que tot sigui ben integrat. Incorporem la barreja de sòlids reservats per tandes i seguim batent a velocitat baixa. Incorporem la mantega, la vainilla i, per últim, la cervesa. Aboquem la massa al motlle preparat. Enfornem el pastís fins que a l'introduir l’escuradents al centre surti net, uns 35 - 40 minuts. Passem el pastís a una reixeta per refredar-lo completament i, quan sigui fred, ja podrem girar el pastís.Tallem la xocolata ben petita i posem a escalfar la crema de llet. Quan estigui a punt de bullir, apaguem el foc i incorporem la xocolata. Ho deixem un parell de minuts. Passat aquest temps remenem fins que tinguem una crema de xocolata homogènia i brillant. Ja podem cobrir el pastís amb la xocolata i decorar amb les encenalls de xocolata i les escames de sal Maldon.