Enriqueta Amadó i Badó Renau reben el guardó Bosquerol de l'Any 2022

Tots els guanyadors del guardó Bosquerol de l'Any

Concert per a orquestra Ferro amb música i direcció de Josep M Aparicio Foto: Jordi Purtí

Actuació de Pep Bou en l'acte de lliurament del guardó Bosquerol de l'Any 2022 Foto: Jordi Purtí

han rebut aquest divendres 21 d'octubre al vespre el guardóque es concedeix, des de fa vuit anys, en el marc de la. Als guardonats d'enguany se'ls ha concedit "per la seva trajectòria en defensa de les causes justes a favor de la solidaritat, la cultura, el territori i el medi ambient, amb un tarannà discret i modest. El seu activisme és el que a les Nacions Unides se'n denomina els Silent Partners, lluitadors silenciosos."La parella celonina van dir que "hi veiem reflectit el significat necessari per compaginar el que és família i activitats del poble". Remarquen que el que han fet no ho han fet sols i que sense la complicitat de la gent no hagués estat possible ni fer les colònies del CEASC, ni la Marxa pel Montseny, ni recuperar el Ball de Gitanes, entre altres iniciatives."Aquest guardó també és per tota la gent que ens ha acompanyat. Que la Setmana del Bosc perduri molts anys perquè cadascú de nosaltres puguem recollir el nostre Bosquerol de l'Any".El lliurament del premi es va fer a la Sala gran del Teatre Ateneu i va incloure un concert per a orquestra amb música i direcció de, que interpretarà la peça orquestrali l'actuació deamb el seu espectacle de bombolles.Fins ara també han rebut el guardó(títol pòstum), Jaume Mateu (),. El guardó Bosquerol de l'any és una iniciativa de l'Ajuntament de Sant Celoni, el naturalista Martí Boada, el Cercle Econòmic i Social Baix Montseny i l'ICTA.