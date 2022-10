Lliçà d'Amunt, cinquena ciutat catalana que més energia fotovoltaica genera

Lliçà d'Amunt és la desena ciutat catalana en potència generada amb. Així es desprèn de les noves dades obertes publicades per l'de l'Institut Català de l'Energia.Així, a la ciutat hi ha - fins al 31 d'agost de 2022 -instal·lacions fotovoltaiques. Per sobre de la població lliçanenca, en nombre d'instal·lacions hi ha Sant Cugat del Vallès, que lidera el rànquing amb 1.358, Barcelona (948), Terrassa (596), Corbera de Llobregat (559), Sant Quirze del Vallès (521), Sabadell (488), Lleida (484) i Cerdanyola del Vallès (423).El, de fet, ocupa la segona posició dels rànquings, tant en nombre d'instal·lacions com en potència generada. Ambinstal·lacions i, se situa només per sota del Vallès Occidental (6.113 instal·lacions i 42.253,38 kW generats) i per sobre de el Baix Llobregat (4.313 instal·lacions i 30.643,30 kW).