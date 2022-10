El Circuit acollirà la que vol ser la fira de mobilitat elèctrica més important del sud d'Europa

El Circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el cap de setmana del 29 i 30 d'octubre la primera edició de la fira, que aspira a convertir-se en lamés important del sud d'Europa. El conseller d'Empresa i Treball i president del Circuit de Barcelona-Catalunya, Roger Torrent i Ramió, acompanyat del director del Circuit, Josep Lluís Santamaría i Romero, ha presidit l'acte de presentació aquest matí a Casa Seat.El conseller Torrent ha explicat que "aquests esdeveniments s'emmarquen en que es va presentar dilluns i que té per objectiu fer-lo, amb una clara aposta per la innovació i la digitalització, de manera que esdevingui una infraestructura clau per a la indústria del país". Així Torrent ha afegit que "l'e-Mobility Experience és el primer exercici pràctic del nou Circuit, del que vol ser i del que ha de ser".El titular d'Empresa i Treball ha recordat que "el Govern està al costat del sector de l'automoció per fer front a la seva transformació i per recuperar el pes que ha tingut en l'economia del país i que volem que torni a tenir".Durant l'acte ha tingut lloc una taula rodona amb la intervenció del conseller Torrent, del CEO i fundador de SILENCE, Carlos Sotelo i Rosell, de la directora de l'Àrea Industrial i de Medi Ambient de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions (ANFAC), Arancha García, i del responsable Global de Product Marketing de CUPRA, Carlos Galindo. En el marc d'aquesta taula rodona, Silence ha anunciat que presentarà el seu nou model –el Nanocar- a la fira i que els visitants el podran provar al traçat del Circuit.L'e-Mobility Experience serà unaamb presència de lesdels vehicles elèctrics. Els visitants podran gaudir d'una zona de proves de cotxes elèctrics al mateix traçat del Circuit i d'altres espais habilitats per a provar bicicletes, patinets o scooters.Hi haurà unaamb expositors i unamb múltiples activitats, com una exhibició de patinets, karts elèctrics i un espai d'esport inclusiu. Per als infants s'ha habilitat un circuit de bicicletes i s'han programat diferents opcions lúdiques i educatives, com tallers i vídeojocs d'educació viària.Les marques que participaran a l'e-Mobility Experience són: BTECH, CUPRA, Ecobike, Grup Mow, Maquina Motors, Nissan, Renault, Silence, Spinta bikes, Toyota, Tesla, Urbing, RACC, Lexus, Floox, Circutor, NIU, Seat Mo, Iberdrola, Etwow i QEV Technologies.Aquest esdeveniment se celebrarà el mateix cap de setmana que el, la primera prova 100% elèctrica puntuable pel Campionat del Món FIA de RallyCross. Tots els espectadors que tinguin una entrada pel CatalunyaRX podran accedir gratuïtament a l'e-Mobility Experience. També s'ofereixen entrades únicament per la fira per 5 euros.