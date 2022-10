Aquest dissabte, presentació a Granollers d'un documental sobre els mestres Bellera i Gibernau

Aquest dissabte, el Consell del Poble de Palou, l'associació de veïns de Sant Julià de Palou i l'institut Celestí Bellera de Granollers presentaran el documental ''. La peça està basada en els mestres. De fet, ha estat elaborat per Ricard Bellera, net dels mestres, amb la participació de l’alumnat de l’institut.Bellera i Gibernau van ser un matrimoni de mestres que van treballar a les escoles de Palou entre les dècades de 1920 i 1950. Ell era el mestre de l’escola de nens i ella de la de nenes.Tal i com va explicar Bellera fa un any en una xerrada al Museu, en els anys 1930 la innovació pedagògica va aterrar amb força al llavors petit poble de Palou. Gibernau i Bellera van endegar un projecte pedagògic que es va recolzar en dos elements clau: la integració i complicitat amb l’entorn rural en el qual estaven immersos i la capacitat per traslladar el seu amor a la pedagogia en l’entorn sociocultural de la Segona República, que, tot i les limitacions dels recursos, era procliu a viure l’ofici de mestre des de la perspectiva de la responsabilitat i de l’originalitat en els mètodes.