Granollers, nomenada de nou per exercir la vicepresidència de Mayors for Peace

Aquest dimecres i dijous s'ha celebrat a Hiroshima la 10a Conferència general de(Alcaldes per la Pau). L’alcaldessa de Granollers,, hi ha participat com a vicepresidenta de la xarxa i també com a presidenta del capítol europeu de Mayors for Peace. Justament en aquesta trobada s’ha nomenat de nou Granollers com a vicepresidenta de la xarxa.Segons recull el consistori granollerí, Barnusell ha fet una crida "a la solidaritat i la cooperació de les ciutats per avançar cap a ciutats més sostenibles, més cohesionades i on tothom hi pugui dur una vida plena i en pau".La trobada es fa coincidint amb el 40 aniversari de la creació d’aquesta xarxa, que des de 1982 ha crescut fins a tenir més de 8.000 municipis membres arreu del món, 400 a Espanya i més de 3.000 a Europa. Amb motiu de la commemoració de l'aniversari, s’ha plantat un arbre al Parc de la Pau.Granollers és membre de la xarxa des de 2005 i l’any 2009 en va assumir la vicepresidència. L’any 2014 es va crear la Xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau de Catalunya.