Granollers acull una nova edició del Festival Panoràmic, centrada en la suplantació de l'entorn real

Granollers acull des d'aquest dijous iuna nova edició del, aquest any centrada en el concepte del "": aquelles. La cita reuneix mig centenar d'artistes en una vintena d'exposicions, gran part d'elles ubicades a, i que integren diferents formats, des de la fotografia a l'audiovisual, amb projeccions i fins i tot l'ús de realitat augmentada. Entre els artistes hi destaca l'obra coral del grup d'exfotoperdiositeso la recreació d'imatges icòniques de la mà deEl concepte del quart paisatge es basa en allò que substitueix el que ja hi ha en un entorn real, i protagonitza l'edició d'enguany. "El primer paisatge és allò que som, el segon el que cal preservar, el tercer el paisatge que no podem controlar, com per exemple la vegetació que surt al voral de la carretera, i el quart paisatge és allò degradat que s'ha de substituir per un d'artificial", explica, codirector del festival.Defineix, així, aquelles situacions de paisatges virtuals o creats de manera teatralitzada, i que han de suplir simbòlicament allà on ens trobem. Amb aquest pretext, la mostra obre portes amb espais emblemàtics de Roca Umbert, com és la sala de dents de serra, on s'hi ha ubicat gran part de les exposicions sobre una capa de terra que cobreix per complet el ciment original.És aquí on hi trobem algunes d'aquestes col·leccions que alteren el paisatge, com ho és l'exercici creatiu que ha dut a terme el, un grup de fotoperiodistes de guerra que van coincidir a l'Afganistan. "Cansats de tan combat, sang i mort van decidir donar-li la volta a la fotografia documental amb diferents vessants, així que van optar per agafar el model de paisatge tradicional d', un californià que va retratar l'exuberància dels parcs nacionals", explica Fontcuberta.Fins aquí tot en ordre: van buscar espais que s'assemblessin a les icones fotografiades per Adams i van fins i tot replicar enquadraments en zones molt semblants a les que ell podria haver trobat, però amb un afegitó, en algunes ocasions més visible que en d'altres. Van fer unamolt divertida, fotografiant paisatges que podrien ser els llocs que van inspirar la mirada subtil de l'Ansel Adams, i ho desacreditaven perquè un membre del grup hi sortís ensenyant el cul", explica.Una altra de les exposicions que s'hi troben a tocar i que impressiona és la de. Les seves ments creatives els van dur a recuperar imatges icòniques, com la de la bomba nuclear d'Iroshima, la petjada de l'astronauta Edwin Buzz Aldrin a la Lluna o els tancs de Tian'anmen, per agafar-les, deconstruir-les i tornar-les a recomposar de manera artesana."Són tot d'imatges que recordem i que aquí se'ns presenten com recreacions de sobretaula, amb petites maquetes amb tot col·locat per arribar a reproduir les imatges que hem vist en portades de diaris i revistes", detalla el codirector. A banda de recrear-les, els artistes fan un zoom enrere, de manera que ens deixen veure la tècnica que han fet servir per refer les imatges, així com les eines utilitzades.La mostra també reuneix projectes com la de, un viatge de les imatges a través de correspondències postals i que es barregen amb fotografies antigues familiars d'habitants de Mallorca, juntament amb noves fotografies digitals de paisatge de la zona. La suma d'aquests documents donen pas a un muntatge lliure i indefinit, afegint-hi materials reutilitzats, com un tros de marc o una camussa trobada.La cita també convida el visitant a descobrir experiències audiovisuals a través d'espais generats per a estar-s'hi uns minuts i contemplar uns breus audiovisuals, per exemple, de la vida a l'Amazones. Per a tota la família, l'experiència més cridanera arriba de la mà de les noves tecnologies i la realitat augmentada, que permeten fer aparèixer girafes o tucans al mig de la fàbrica Roca Umbert a través de les pantalles mòbils.El festival també es trasllada en una petita expressió a Barcelona, on l'acollirà una mostra desobre la silueta del toro d'Osborne, una de les imatges més potents de l'última dècada. També acollirà una exposició que repensa la relació dels humans amb les plantes de l'artista Paula Bruna, que anirà acompanyada d’una videocreació que es podrà veure a Foto Colectania.