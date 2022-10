La Delegació d'arquitectes del Vallès celebra 25 anys al Circuit de Montmeló

Lacelebra enguany 25 anys, i per això han convocat una Festa d'Arquitectura molt especial, que serà aquest divendres al. La celebració arrencarà a les 19h i s'allargarà fins a la mitjanit.Durant tots aquests anys, la Delegació ha impulsat diverses accions, activitats i experiències per facilitar idels arquitectes col·legiats del Vallès, a més d'aportar servei i coneixement a la ciutadania. La Delegació va néixer amb la voluntat de desplegar-se al territori i oferir una proposta cultural i social vinculada a l'entorn més immediat.Els arquitectes podran entrar al circuit a les 17h i veure els entrenaments que s'hi fan, a més de gaudir de l'experiència deen derrapatges sobre pista lliscant. A les 19h començarà oficialment la Festa, amb unaper les instal·lacions del circuit, descobrint els espais més emblemàtics i restringits com el paddock, la recta de sortida, els boxs, el podi...A les 20h es faran els parlaments institucionals i per acabar, un sopar amenitzat perElés el primer traçat de Fórmula 1 en obtenir el certificat d'Excel·lència Mediambiental de la Federació Internacional d'Automobilisme, i també és un espai de recerca en temes de mobilitat i conducció segura, així com de vehicles elèctrics. A finals d'octubre, acollirà la primera edició de l', la fira més gran del sud d'Europa, coincidint amb el, la primera prova 100% elèctrica puntuable per al Campionat del Món FIA de RallyCross.